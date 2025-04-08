БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Киев разменивает смерть бойцов на фронте на мифическую «сильную переговорную позицию»

Киев разменивает смерть бойцов на фронте на мифическую «сильную переговорную позицию»

Прочитал в Телеграм очень интересное, с моей точки зрения, мнение очень компетентного и уважаемого военного эксперта Владислава Шурыгина, касающегося изменения тактики проведения операций ВСУ в настоящее время.

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