OilPrice: Европе оказался не нужен азербайджанский газ

Планы, согласованные в прошлом году Азербайджаном и Европейским союзом относительно стремления Баку удвоить объем газа, который он отправляет в Европу, приостановлены, поскольку европейские покупатели газа еще не подтвердили, что они будут покупать это топливо.
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