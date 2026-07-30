покажи новость знакомому таксисту, дальнобойщику или водителю автобуса. В России с 1 сентября начнут действовать новые нормы режима работы и отдыха водителей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
покажи новость знакомому таксисту, дальнобойщику или водителю автобуса. В России с 1 сентября начнут действовать новые нормы режима работы и отдыха водителей.