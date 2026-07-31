«Циркон» признан лучшей в мире серийной гиперзвуковой крылатой ракетой

Российская гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» продолжает демонстрировать выдающиеся характеристики и совершенствуется благодаря активным разработкам и практическому опыту, полученному в ходе реальных боевых операций.
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