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FiNE NEWS

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«Циркон» признан лучшей в мире серийной гиперзвуковой крылатой ракетой

Российская гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» продолжает демонстрировать выдающиеся характеристики и совершенствуется благодаря активным разработкам и практическому опыту, полученному в ходе реальных боевых операций.

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