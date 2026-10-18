«Хорошая игра, которая держала в напряжении до самого конца. Но я в шоке от судейства! Это не ужас и не позор, а катастрофа! – заявил лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба после матча 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (3:3).
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