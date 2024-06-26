Александр Гончаров принял участие в совместном заседании комитетов Союза промышленников и предпринимателей и Южно-Уральской ТПП по вопросам энергетики

Состоялось совместное заседание Комитета Союза промышленников и предпринимателей (СПП) по тарифам, взаимодействию с естественными монополиями и энергетической политике и Комитета Южно-Уральской ТПП по энергоэффективности и развитию топливно-энергетического комплекса.