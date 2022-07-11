Племянница пыталась пенсионерку лишить жилья в Актобе

В Актобе 84-летней женщине пришлось судиться с племянницей, чтобы отвоевать свою квартиру. Суд первой инстанции отказал пенсионерке в удовлетворении требований, но затем было принято решение в ее пользу.
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