САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в ходе встречи конкретно обсудили схему возможного возобновления трехсторонних переговоров с участием представителей РФ, США и Украины.
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