Психолог Любина: мужчинам лучше не ставить фото с шашлыков на сайте знакомств

Лукавство и приукрашивание себя не редкость при общении в дейтинг-приложениях. Любые манипуляции быстро становятся явными, поэтому честность, открытость и искренность — самый прямой путь к крепким и гармоничным отношениям.
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