Макс Барских хотел сняться для обложки женского журнала Cosmopolitan

Молодой украинский певец Макс Барских, «отменивший» для себя Россию, еще недавно хотел «захватить» отечественный рынок и попасть на обложку женского модного журнала, рассказал PR-директор группы издания The Voice (Cosmopolitan) Никита Мартынов.
Молодой украинский певец Макс Барских, «отменивший» для себя Россию, еще недавно хотел «захватить» отечественный рынок и попасть на обложку женского модного журнала, рассказал PR-директор группы издания The Voice (Cosmopolitan) Никита Мартынов.
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