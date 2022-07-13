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Макс Барских хотел сняться для обложки женского журнала Cosmopolitan

Макс Барских хотел сняться для обложки женского журнала Cosmopolitan

Молодой украинский певец Макс Барских, «отменивший» для себя Россию, еще недавно хотел «захватить» отечественный рынок и попасть на обложку женского модного журнала, рассказал PR-директор группы издания The Voice (Cosmopolitan) Никита Мартынов.

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