Lenovo показала беспроводные клавиатуру и мышь без батареек. Они оснащены ручной зарядкой

Китайская компания Lenovo продемонстрировала на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе клавиатуру и мышь, оснащенные ручными динамо-машинамиПроект под названием Mechanical Energy Harvesting Solution предполагает зарядку батарей в клавиатуре и мыши при помощи вращения генератора переменного тока собственными руками.