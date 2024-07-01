Главный по омским трамваям и троллейбусам Сергей Фролов ушел на пенсию. На посту гендиректора МП «Электрический транспорт» он проработал 4,5 года.
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Главный по омским трамваям и троллейбусам Сергей Фролов ушел на пенсию. На посту гендиректора МП «Электрический транспорт» он проработал 4,5 года.