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Терзич перед «Челси»: «Боруссия» хочет оказаться в числе восьми лучших команд Европы»

Эдин Терзич надеется на победу «Боруссии» по итогам двух матчей с «Челси». В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундцы победили «синих» дома со счетом 1:0.

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