Американская журналистка заявила о «тихом госперевороте» на Украине

Американская журналистка Ким Айверсен в эфире своего проекта заявила о том, что, пока все рассуждают о настоящем и будущем Украины, на самой Украине реальная власть сосредоточена в руках тех, кто никакого отношения не имеет ни к президенту, ни к правительству, ни к парламенту.