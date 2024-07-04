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Американская журналистка заявила о «тихом госперевороте» на Украине

Американская журналистка заявила о «тихом госперевороте» на Украине

Американская журналистка Ким Айверсен в эфире своего проекта заявила о том, что, пока все рассуждают о настоящем и будущем Украины, на самой Украине реальная власть сосредоточена в руках тех, кто никакого отношения не имеет ни к президенту, ни к правительству, ни к парламенту.

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