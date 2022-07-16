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«Локомотив» представил красно-зеленую форму на сезон. Эмблема и логотипы спонсоров – желтые

«Локомотив» представил красно-зеленую форму на сезон. Эмблема и логотипы спонсоров – желтые

«Локомотив» презентовал домашнюю форму на новый сезон. Экипировка от компании adidas выполнена в традиционных красно-зеленых цветах: зеленая футболка с красным воротником, красные шорты, зеленые гетры.

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