Военные инженеры проделали брешь в минных заграждениях ВСУ

Военные инженеры обезвредили часть минно-взрывных заграждений ВСУ на Купянском направлении. Саперы иногда работают удаленно, но иногда находятся всего в 300 м от позиций противника, рассказал командир инженерно-саперного взвода с позывным «Дальний».