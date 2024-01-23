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Военные инженеры проделали брешь в минных заграждениях ВСУ

Военные инженеры проделали брешь в минных заграждениях ВСУ

Военные инженеры обезвредили часть минно-взрывных заграждений ВСУ на Купянском направлении. Саперы иногда работают удаленно, но иногда находятся всего в 300 м от позиций противника, рассказал командир инженерно-саперного взвода с позывным «Дальний».

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