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В мэрии Новосибирска появилась новый начальник оргдепартамента

В мэрии Новосибирска появилась новый начальник оргдепартамента

На смену Ксении Антоновой, занявшей пост вице-мэра, пришла Ирина Королева.Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил нового начальника департамента организационно-контрольной работы городской администрации.

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