Всевидящий глаз: Бандеровская смерть затаится в стратосфере

«Ростех» озвучил две громкие новости, которые мгновенно огорчили западных оборонных экспертов. Госкорпорация представила модернизированную версию легендарного бомбардировщика Ту-95, в которой учтен опыт СВО.
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