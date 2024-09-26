«Чёрт, до мурашек»: полноценный трейлер второго сезона сериала The Last of Us не ос...

«Чёрт, до мурашек»: полноценный трейлер второго сезона сериала The Last of Us не оставил фанатов равнодушнымиВслед за августовским 23-секундным тизером сеть HBO представила полноценный трейлер второго сезона сериала The Last of Us.
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