В России выпустят 12-ступенчатую АКП. Ярославский моторный завод планирует начать производство 12-ступенчатых автоматов нового поколения для тяжёлых грузовиков.
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В России выпустят 12-ступенчатую АКП. Ярославский моторный завод планирует начать производство 12-ступенчатых автоматов нового поколения для тяжёлых грузовиков.
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