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Обозреватель The Telegraph: самая большая ошибка Байдена позволила Москве начать СВО

Обозреватель The Telegraph: самая большая ошибка Байдена позволила Москве начать СВО

В августе исполняется ровно два года после падения Кабула и перехода власти в стране к радикальным исламистам.

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Комментарии
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А
Александр
У китайцев есть стиль борьбы, который называется «пьяница». Пока работаем в этом стиле. Может, еще какой освоим. Пока МУС всех не арестует. Какой-то разгул шпаны. На государства давят не оружием, а фальшивыми бумажками с подделанной подписью, которые выписывает самозванец. А мы всё: право, правила! Бить надо всем, что под рукой.
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