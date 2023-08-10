Обозреватель The Telegraph: самая большая ошибка Байдена позволила Москве начать СВО

А

Александр

У китайцев есть стиль борьбы, который называется «пьяница». Пока работаем в этом стиле. Может, еще какой освоим. Пока МУС всех не арестует. Какой-то разгул шпаны. На государства давят не оружием, а фальшивыми бумажками с подделанной подписью, которые выписывает самозванец. А мы всё: право, правила! Бить надо всем, что под рукой.