В Татарстане вторую неделю подряд дорожает бензин

На АЗС Татарстана вторую неделю дорожает бензин. Об этом сообщает Татарстанстат. Данные свидетельствуют о росте цен на все марки топлива — в последний раз подобная ситуация складывалась в новогодние праздники.
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