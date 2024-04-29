Расчет ЗРК «Тор-М2» уничтожил беспилотники-разведчики в приграничном районе

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки прикрытия государственной границы уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничных территориях Белгородской области.
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