Пора утепляться красиво: 8 пальто, которые будут носить этой осенью

Осенью обычно меняется не столько гардероб, сколько его главный герой. В 2026 году эту роль окончательно забирает пальто: дизайнеры предлагают носить его длинным и широким, застегивать на все пуговицы, украшать огромным воротником или, наоборот, выбирать техническую парку, которой не страшны ни дождь, ни первый снег.
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