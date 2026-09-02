Пора утепляться красиво: 8 пальто, которые будут носить этой осенью

Осенью обычно меняется не столько гардероб, сколько его главный герой. В 2026 году эту роль окончательно забирает пальто: дизайнеры предлагают носить его длинным и широким, застегивать на все пуговицы, украшать огромным воротником или, наоборот, выбирать техническую парку, которой не страшны ни дождь, ни первый снег.