Кобяков: заявил, что Европа по своей глупости находится в конфликте с Россией

Европа по своей глупости находится в конфликте с Россией. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков, его слова приводит ТАСС.
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