Мерц: ЕС подготовил проект коммюнике, схожий с предложением Трампа о перемирии

Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/TASS Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что в Евросоюзе подготовили проект коммюнике по Украине, который похож на предложение президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии.
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