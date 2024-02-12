Пособия на детей от 1,5 до 17 лет, материнский капитал и пособия по беременности: россиянам напомнили, какие выплаты выросли в 2024 году Ирэн ОрлонскаяВ Российской Федерации на одного ребенка при рождении семьям выплачивается более миллиона рублей.