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Царьград

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Лук взлетит в цене в 2 раза. Что ещё подорожает?

Лук взлетит в цене в 2 раза. Что ещё подорожает?

С начала года продукты из "борщевого набора" уже подорожали, но есть риск, что лук взлетит в цене ещё в 2 раза.

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