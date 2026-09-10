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Ветеран контрразведки указал на последствия покушения Киева на посла Британии

Ветеран контрразведки указал на последствия покушения Киева на посла Британии

ФСБ РОССИИ Покушение украинских спецслужб на британского посла в Москве могло бы привести к военному столкновению России и Британии.

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