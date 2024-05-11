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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йокич, Мюррэй и Портер набрали 69 очков на троих, «Денвер» разгромил «Миннесоту» в гостях

Йокич, Мюррэй и Портер набрали 69 очков на троих, «Денвер» разгромил «Миннесоту» в гостях

В составе «Наггетс» Никола Йокич, Джамал Мюррэй и Майкл Портер набрали 69 очков на троих. В активе Йокича 24 очка, 14 подборов, 9 передач, 3 перехвата и 3 блок-шота, на счету Мюррэя 24 очка, 4 подбора, 5 передач и 3 перехвата, у Портера – 21 очко и 4 подбора.

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