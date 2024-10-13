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Закон, порядок, государство

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Певица Ирина Ортман выступила с концертом для военнослужащих армейского корпуса группировки войск «Восток»

Певица Ирина Ортман выступила с концертом для военнослужащих армейского корпуса группировки войск «Восток»

После каждой исполненной песни зал наполнялся бурными аплодисментами. В конце мероприятия военнослужащие подарили певице цветы и вручили благодарственные письма.

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