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Жена за рулём, я с навигатором — и мы всё равно уехали не туда

Жена за рулём, я с навигатором — и мы всё равно уехали не туда

— Ты точно смотришь в навигатор, а не в свой телеграм-канал про рыбалку? — спросила Марина, притормаживая на очередном перекрёстке и бросая на меня подозрительный взгляд.

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