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Натасканной на наркотики собаке написали стих уссурийские школьники

Натасканной на наркотики собаке написали стих уссурийские школьники

С учащимися школы-интерната №29 Уссурийска встретились линейные полицейские, рассказав об особенностях своей профессии.

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