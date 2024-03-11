Как ни крути, а Чуковский (даже по нынешним меркам) был абсолютно безумен!

Муха - ЦокотухаУспешную, во всех отношениях женщину, похищают в её День рождения и пытают.К счастью, её спасает маленький комарик, который, не отходя от кассы, сразу на ней женится.
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