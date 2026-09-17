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Палата представителей США одобрила новые санкции против России

Палата представителей США одобрила новые санкции против России

Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России, предложенный ныне покойным сенатором Линдси Грэмом.

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