Военное обозрение

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Американский телеканал: Российские хакеры взломали электронную систему планирования операций ВСУ

Американский телеканал: Российские хакеры взломали электронную систему планирования операций ВСУ

Российские хакеры атакуют мобильные устройства украинских военных с целью украсть секретную информацию, которая поможет России победить в конфликте с Украиной.

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