Бобровский отразил 33 из 36 бросков «Рейнджерс» и стал 2-й звездой матча. Победа – 17-я в 25 играх в сезоне

Вратарь «Флориды» вышел в старте на матч с клубом из Нью-Йорка (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Победа стала для 36-летнего россиянина 8-й в последних 10 играх и 17-й в 25 матчах в текущем сезоне (89,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,81).