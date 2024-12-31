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Бобровский отразил 33 из 36 бросков «Рейнджерс» и стал 2-й звездой матча. Победа – 17-я в 25 играх в сезоне

Вратарь «Флориды» вышел в старте на матч с клубом из Нью-Йорка (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.  Победа стала для 36-летнего россиянина 8-й в последних 10 играх и 17-й в 25 матчах в текущем сезоне (89,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,81).

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