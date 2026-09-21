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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федерация футбола Нигерии о заявке сборной на матч с Россией: «Осимхен травмирован и пропустит эту паузу. Лукмана, Ивоби и Чуквуэзе решили поберечь перед отбором Кубка африканских наций»

В Федерации футбола Нигерии объяснили отсутствие ведущих футболистов сборной в заявке на матч с Россией.

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