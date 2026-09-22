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Московские музеи организуют выездные проекты для жителей других регионов

Московские музеи организуют выездные проекты для жителей других регионов

Московские музеи продолжают развивать сотрудничество с регионами страны. Благодаря выездным проектам жители разных городов могут увидеть произведения искусства и уникальные экспонаты из столичных коллекций.

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