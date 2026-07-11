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Кто ответит за лопнувшую батарею: Минстрой провел четкую границу между жильцами и УК

Кто ответит за лопнувшую батарею: Минстрой провел четкую границу между жильцами и УК

Прорыв батареи отопления посреди зимы — это всегда коммунальный кошмар. Испорченный ремонт, залитые соседи снизу и неизбежный конфликт: кто должен оплачивать этот разгром? Жильцы традиционно уверены, что за теплосети в доме отвечает управляющая компания, а представители УК в ответ кивают на обязанности собственников квартир.

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