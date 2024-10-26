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Дзен Дневник

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Анна Седокова наконец-то подала на развод с мужем

41-летняя певица Анна Седокова приняла решение завершить свой брак с баскетболистом Янисом Тиммой. В последнее время артистка, известная благодаря хиту «Алые губы», многократно намекала на сложности в отношениях с 32-летним спортсменом.

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