Анна Седокова наконец-то подала на развод с мужем

41-летняя певица Анна Седокова приняла решение завершить свой брак с баскетболистом Янисом Тиммой. В последнее время артистка, известная благодаря хиту «Алые губы», многократно намекала на сложности в отношениях с 32-летним спортсменом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)