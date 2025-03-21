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СК обвиняет Киев в попытке совершить акт ядерного терроризма на Курской АЭС

СК обвиняет Киев в попытке совершить акт ядерного терроризма на Курской АЭС

В СК заявили, что Киев ударил по Курской АЭС и тем самым предпринял попытку совершить акт ядерного терроризма.

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