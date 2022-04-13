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Число случаев коронавируса в мире превысило 500 миллионов

Число случаев коронавируса в мире превысило 500 миллионов

Количество случаев заражения коронавирусом, выявленных по всему миру, превысило отметку в 500 млн, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

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