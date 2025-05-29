Жительница столицы пыталась провернуть махинацию с утилизационным сбором

Смоленский суд вынес приговор москвичке, пытавшейся незаконно вернуть утильсбор В Смоленской области завершился суд над жительницей Московской области, которой не удалось провернуть махинацию с утилизационным сбором.
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