Юрий Кот 62-я школа в Воронеже — в эпицентре скандала. Чтобы пройти на сдачу ЕГЭ, охранники заставляли школьниц раздеваться.
Чтобы сдать ЕГЭ, надо раздеться. Скандал в школе Воронежа
Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
повыгонять всех без права восстановления с работы и директоров школ и завучей а главное министра образования как и Воронежской области так и министра образования России .давно известно что он ДЕБИЛ и кто допустил ? что бы его допустили после выборов президента остаться на должности ????????????Ему место в коровнике , коровье дерьмо подбирать
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10 час.
Зоя Копань
По тебе!
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9 час.
igor kim
Нужно вернуть социализм. Мы сдавали экзамены безо всяких ЕГЭ, получали объективные оценки, в которых никто не сомневался. Никого не заставляли раздеваться. Теперь же всех превратили в мошенников и коррупционеров.
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6 час.
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