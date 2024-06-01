Чтобы сдать ЕГЭ, надо раздеться. Скандал в школе Воронежа

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

повыгонять всех без права восстановления с работы и директоров школ и завучей а главное министра образования как и Воронежской области так и министра образования России .давно известно что он ДЕБИЛ и кто допустил ? что бы его допустили после выборов президента остаться на должности ????????????Ему место в коровнике , коровье дерьмо подбирать