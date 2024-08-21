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Расчет ИСДМ «Земледелие» помог сорвать контратаку ВСУ на авдеевском направлении

Расчет ИСДМ «Земледелие» помог сорвать контратаку ВСУ на авдеевском направлении

Военнослужащие расчета новейшей инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» группировки войск «Центр» удаленно заминировали подходы к позициям российских войск, сорвав три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.

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