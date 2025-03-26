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Поддержат тонус и не навредят: тренер советует эффективные упражнения при варикозе

Поддержат тонус и не навредят: тренер советует эффективные упражнения при варикозе

Варикозное расширение вен — проблема, знакомая многим, и не только пожилым людям. Усталость в ногах, ноющая боль, неприятные косметические дефекты — это лишь малая часть того, с чем сталкиваются люди, страдающие этим заболеванием.

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