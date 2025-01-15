Юрий Подоляка: Ракетный удар по Украине (15.01.25): работают самолеты ВКС, "Искандеры", корабли ЧФ РФ

Ракетный удар по Украине (15.01.25): работают самолеты ВКС, "Искандеры", корабли ЧФ РФ.Россия наносит новый мощный (судя по использованию средств доставки) ракетный удар по территории Украины подконтрольной режиму Зеленского.
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