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«Покажите это Западу и на Украине»: в Курской области боевики ВСУ казнили десятки детей

«Покажите это Западу и на Украине»: в Курской области боевики ВСУ казнили десятки детей

БлокнотРУ В Курской области обнаружены десятки тел малолетних детей, которые, по всей видимости, были казнены боевиками ВСУ.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Отстаньте вы от этого Запада, ну что вам скажут эти нацисты. Их деды также сотнями убивали детей. кровь из них  пили. Это зверье. Надо в ООН или в международный Красный крест. правозащитные организации биться
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22 час.
Сергей
Покажите это дядям с широкими лампасами, своей тупостью допустившие зверя на территорию России. Пусть посмотрят перед тем, как в намазанный зелёнкой лоб впечатается пуля...
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18 час.
Александр Денисов
Лучше пусть на это посмотрит Герасимов и сам покажет это Путину... пусть сами решают чье это...
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18 час.
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