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Царьград

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Коннор Макдэвид выходит на второе место в «Эдмонтон Ойлерз» по очкам

Коннор Макдэвид выходит на второе место в «Эдмонтон Ойлерз» по очкам

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Миннесоту Уайлд» 5:3 в матче НХЛ. Коннор Макдэвид сделал дубль и вышел на второе место в истории клуба по очкам.

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